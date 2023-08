Flamengo recusa proposta por Victor Hugo

O Flamengo recusou uma oferta do Wolverhampton, da Inglaterra, pelo meia Victor Hugo. Segundo o site “ge”, a proposta do clube inglês foi de 20 milhões de euros (R$ 107 milhões). Aliás, a oferta contava com 20% de uma transferência futura do jogador ao Rubro-Negro.

O motivo pela recusa da diretoria do Flamengo é em conjunto com Victor Hugo, afinal, as partes entendem que esse não é o momento ideal para a saída do jogador. Vale destacar que o Wolverhampton é o clube de João Gomes. No início do ano, o clube inglês comprou o volante por R$ 94 milhões.

A diretoria do Flamengo já arrecadou cerca de R$ 300 milhões com vendas de jogadores nesta temporada. Aliás, inicialmente, a meta estipulada pelo clube era de R$ 61,4 milhões. Dessa forma, a cúpula rubro-negra não vê pressa para vender outro grande valor do clube.

Victor Hugo e sonho de ser ídolo

Jogador importante na equipe de Jorge Sampaoli, Victor Hugo tem como meta conquistar mais títulos pelo Flamengo e, consequentemente, tornar-se ídolo dos torcedores. Na última temporada, fez parte das conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores. Em seguida, virou nome fundamental no elenco rubro-negro. Assim, atraiu interesses de clubes europeus. Além do Wolverhampton, o Lyon, da França, também consultou a situação do meia.

Com a camisa do Flamengo, Victor Hugo disputou 71 jogos e marcou seis gols. Ele tem contrato com o clube carioca até 12 de julho de 2027. A multa rescisória do jogador está em 100 milhões de euros (cerca de R$ 486 milhões).

