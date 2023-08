Sarina Wiegman é eleita melhor treinadora da Europa e dedica prêmio à Espanha

A holandesa Sarina Wiegman foi eleita a melhor treinadora da Europa nesta quinta-feira (31). Em evento realizado na sede da Uefa, que também sorteou os grupos da Champions League, a técnica recebeu o prêmio após vencer a Eurocopa e ser vice-campeão do mundo, no comando da Inglaterra.

Contudo, o discurso de Sarina Wiegman chamou a atenção. A treinadora aproveitou o momento para dedicar sua vitória à seleção espanhola, que derrotou a Inglaterra na final da Copa do Mundo. A técnica lamentou que as espanholas não podem comemorar seu título, por conta da polêmica do beijo que o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubianos, deu sem consentimento na atacante Jenni Hermoso.

“Todos nós sabemos o que está acontecendo com a seleção da Espanha, estou muito machucada como treinadora, mãe e mulher. O jogo cresceu tanto mas ainda temos muito a caminhar. E eu quero dedicar esse prêmio à equipe da Espanha, uma equipe que jogou muita bola na Copa do Mundo. Essa equipe merece ser celebrada, e eu vou aplaudir de novo o time espanhol”, falou a treinadora.

Sarina desbancou Jonatan Giráldez, treinador campeão da Champions Feminina com o Barcelona, e Jorge Vilda, vencedor da Copa do Mundo com a Espanha.

Melhor jogadora agradece discurso de Sarina Wiegman

Aliás, a meio-campista Aitana Bonmatí, recebeu o prêmio de melhor jogadora da Europa. A espanhola, em seu discurso, agradeceu a treinadora holandesa pelas palavras de apoio, após uma situação tão complicada vivida pelas jogadoras.

“Agradeço muito as palavras de Sarina, porque acabamos de ganhar o Mundial mas não se falam disso porque passaram coisas que não deveriam estar acontecendo. Não podemos mais permitir que haja abuso de poder no ambiente de trabalho. Para todas as mulheres que sofrem o mesmo, estamos com vocês. Trabalharemos sempre para que a sociedade melhore”, disse Bonmatí.

