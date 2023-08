Atlético consegue efeito suspensivo e poderá ter Arana contra o Athletico

O técnico Luiz Felipe Scolari, do Atlético, recebeu uma boa notícia, na manhã desta quinta-feira (31). O jurídico do clube conseguiu um efeito suspensivo, e o lateral-esquerdo Guilherme Arana pode jogar contra o Athletico, neste sábado (2), às 16h (de Brasília).

Guilherme Arana recebeu o cartão vermelho na partida contra o Goiás, após dar uma cotovelada no adversário. No modo de entender do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Arana praticou ato hostil ao acertar o adversário.

Aliás, Felipão também passaria por julgamento nesta quinta-feira, por excesso de reclamação, nos jogos contra América e Grêmio. No entanto, os dois processos saíram de pauta. Ele, portanto, estará à beira do campo no duelo contra o Athletico.

A notícia dá um alívio ao técnico Felipão, que já tem outros problemas para resolver, afinal, não poderá contar com o zagueiro Maurício Lemos e o volante Rodrigo Battaglia, ambos suspensos com o terceiro cartão amarelo.

Além disso, Hyoran, Zaracho e Igor Rabello seguem no departamento médico e, naturalmente, são desfalque spara o treinador atleticano.

