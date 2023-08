Olimpia tem campanha goleadora como mandante na Libertadores

Na noite desta quinta-feira (31), o Olimpia recebe o Fluminense no Estádio Defensores del Chaco precisando reverter a desvantagem de 2 a 0, contraída no Maracanã, para avançar rumo à semifinal da Libertadores.

Pensando na necessidade de vencer, pelo menos, por dois gols de diferença para levar o confronto as penalidades máximas, a trajetória constituída pelo Decano como mandante tem como característica marcante o alto número de tentos assinalados.

Até o momento, foram quatro duelos tendo o mando na Libertadores onde, além de quatro triunfos (Patronato, Atlético Nacional, Melgar e Flamengo), conta com o retrospecto que totalizam 11 tentos assinalados e apenas dois sofridos.

Dentro dessa amostra, o time de Assunção conseguiu, em três das quatro vezes que venceu na capital paraguaia, um resultado suficiente para conduzir o duelo rumo aos pênaltis caso consiga repetir na noite de hoje. Enquanto o único triunfo fora dessa realidade foi o 1 a 0 diante do Patronato, na estreia, o Olimpia fez, posteriormente, 3 a 0 no Atlético Nacional, 4 a 1 no Melgar e, nas oitavas, 2 a 0 frente ao Flamengo.

Provável escalação do Olimpia para enfrentar o Fluminense

Juan Espínola; Alejandro Silva, Jhojan Romaña, Mateo Gamarra e Facundo Zabala; Ramón Martínez, Richard Ortiz, Iván Torres, Fernando Cardozo e Hugo Fernández; Walter González.

