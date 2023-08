Nantes x Olympique de Marseille: onde assistir, escalações e arbitragem

Empatado com sete pontos na liderança do torneio junto com o Monaco, o Olympique de Marseille sonha em voltar ao topo do país. A última vez que a equipe conquistou o título foi há 14 temporadas. O brasileiro Renan Lodi está confirmado para a partida.

NANTES X OLYMPIQUE DE MARSEILLE Ligue 1 2023/24 – Quarta rodada

Data e horário: 01/09/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio de la Beaujoire, em Nantes (FRA)

NANTES: Deschamps; Pierre-Gabriel, Pallois e Castelletto; Coco, Chirivella, Augusto e Merlin; Simon, Bamba e Mohamed. Técnico: Pierre Aristouy

OLYMPIQUE DE MARSEILLE: Lopez; Clauss, Gigot, Mbemba e Renan Lodi; Sarr, Rongir, Veretout e Harit; Aubameyang e Ndiaye. Técnico: Marcelino García Toral

Árbitro: Ruddy Buquet

Assistentes: Julien Pacelli e Guillaume Debart

VAR: Nicolas Rainville