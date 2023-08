Conmebol cogita fechar o Maracanã em outubro e novembro

Fechado para melhorias no gramado, o Maracanã pode repetir o cenário entre outubro e novembro. Afinal, a Conmebol, visando o bom estado do gramado para a final da Libertadores no dia 4 de novembro, estuda fechar o local durante os 20 dias que antecedem a grande decisão. Aliás, se isso acontecer, será uma dor de cabeça para Flamengo e Fluminense, que terão jogos como mandantes pelo Brasileirão.

Com o Maracanã sem jogos desde o dia 26 de agosto, após a partida entre Flamengo e Internacional, um membro da Conmebol acompanha o tratamento do gramado. A última visita foi na semana passada, antes do confronto entre Fluminense e Olimpia. A próxima deve ser no dia 7 de setembro. Aliás, a expectativa é que o estádio reabra no dia 17, para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo.

Templo fechado antes da final da Libertadores

Assim como neste ano, o Maracanã recebeu a decisão da Libertadores de 2020, disputada por Palmeiras e Santos. Na ocasião, a Conmebol exigiu que o estádio ficasse sem receber jogos por 20 dias. Dessa forma, com um resultado dentro do esperado, a entidade trabalha com o mesmo prazo para essa temporada.

Vale ressaltar que, recentemente, a Conmebol abriu procedimentos disciplinares contra as condições do gramado contra Flamengo e Fluminense, administradores do Maracanã. A dupla foi advertida.

Aliás, com a possibilidade de o Maracanã ficar fechado para receber a final da competição, Flamengo e Fluminense estudam a hipótese de jogar em outros estádios. Assim, o Rubro-Negro, inclusive, chegou a consultar o estádio Mané Garrincha, em Brasília. No dia 13 de setembro, ainda com o Maracanã fechado, o time de Sampaoli enfrentará o Athletico no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

Confira o calendário de jogos no Maracanã em outubro e novembro

Brasileiro – Rodada 26

7/10 – Fluminense x Botafogo

Brasileiro – Rodada 27

18/10 – Fluminense x Corinthians

Brasileiro – Rodada 28

21/10 Flamengo x Vasco

Brasileiro – Rodada 29

25/10 – Fluminense x Goiás

Brasileiro – Rodada 30

28/10 – Flamengo x Bragantino

Brasileiro – Rodada 31

1/11 – Flamengo x Santos

Brasileiro – Rodada 32