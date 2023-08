São Paulo x LDU, AO VIVO, com a ‘Voz do Esporte’ a partir das 17h30

A torcida do São Paulo vai lotar o Morumbi no início da noite desta quinta-feira (31/8), às 19h (de Brasília). Afinal, receberá a LDU, de Quito, pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Como perdeu na ida por 2 a 0, o Tricolor do Morumbi precisa vencer para avançar às semis. Com isso, enfrentará o Defensa Y Justicia (que eliminou o Botafogo). E a “VOZ DO ESPORTE” preparou uma cobertura de ponta, que começa às 17h30, com um pré-jogo completo sob o comando e a narração de Ennio Ricanelo.