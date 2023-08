Grêmio se adapta para enfrentar o Cuiabá; entenda

O Grêmio encara o Cuiabá no próximo domingo, pelo Brasileirão, e a semana tem sido um pouco diferente no CT Luiz Carvalho. Como o duelo contra o time do Centro-Oeste acontecerá às 11h (de Brasília), a equipe gaúcha tem feito uma preparação especial.

O técnico Renato tem comandado todas as atividades na parte da manhã para que os atletas se acostumem com o horário. Outra mudança, porém, está no horário da apresentação. Além dos treinos serem cedo, os jogadores também estão tomando café da manhã no centro de treinamentos gremista.

Sobre o time que vai entrar em campo diante do Dourado, Renato, contudo, sabe que será forçado a fazer duas mudanças. No gol, Gabriel Grando, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não jogará. Seu substituto será Caíque, que chegou ao clube recentemente. Outra alteração forçada será a volta de Rodrigo Ely ao time titular. Ele entra no lugar de Pedro Geromel, que está lesionado.

Por fim, quem também deverá ser titular, mas aí um retorno natural, é o lateral Reinaldo. O ala cumpriu suspensão no último domingo e não jogou na vitória sobre o Cruzeiro.

O Grêmio deve entrar em campo com: Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Pepê e Cristaldo; João Pedro Galvão e Suárez.

