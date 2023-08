Fortaleza x América-MG, AO VIVO, com a ‘Voz do Esporte’, às 17h30

Fortaleza e América-MG tentam fazer história. Um deles alcançará a fase semifinal da Copa Sul-Americana. A definição será na noite desta quinta-feira (31/8), na Arena Castelão. E o Fortaleza está numa boa. Como venceu na ida, em Belo Horizonte, por 3 a 1, pode até perder por um gol que avança de fase para enfrentar o Corinthians, que eliminou o Estudiantes no “jogo das traves”. E a “VOZ DO ESPORTE” fará você não perder nenhum detalhe deste jogo histórico para as duas equipes. A transmissão começa às 17h30 (de Brasília) com a narração e o comando da cobertura são de Cristian Rafael.