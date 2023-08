Olimpia x Fluminense, AO VIVO, com a ‘Voz do Esporte’ a partir das 17h30

O Fluminense pode, na noite desta quinta-feira (31/8) garantir a sua classificação para a semifinal da Libertadores. Para isso, pode perder por até um gol de diferença para o Olimpia, às 21h30 (de Brasília), no Defensores del Chaco que se garante para o duelo contra o Internacional (que eliminou o Bolívar). Na ida, no Rio, o Flu venceu por 2 a 0. Para acompanhar este jogaço que vale muito, a “VOZ DO ESPORTE” fará uma grande cobertura. A transmissão-raiz começa às 20h, sob o comando e a narração de Cesar Tavares.