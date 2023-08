Coudet pede permanência de Johnny no Internacional

Titular absoluto do Internacional, o volante Johnny está em alta com o técnico Eduardo Coudet. A boa fase do jogador de 21 anos, inclusive, fez o técnico do Colorado pedir a direção que não venda o jogador nesta janela de transferências. O “ge” deu a informação primeiramente.

O meio-campista estadunidense é alvo de clubes como Bournemouth (ING), Real Betis (ESP), Bologna (ITA) e Roma (ITA). Todos eles se aproximaram do estafe do atleta e tinham boas conversas em andamento.

O Inter, que não chegou a receber nada oficialmente, porém, sabia que o assédio poderia se transformar em proposta nestes últimos dias de janela de transferências. Mas a pedido de Chacho, o jogador deverá seguir no Beira-Rio ao menos até o fim da temporada.

Johnny estreou profissionalmente em 2019 pelo Colorado, mas foi com Coudet, no ano seguinte, que ele se firmou no time profissional. Cria das categorias de base do Internacional, o volante falou recentemente que tem o desejo de ir para o Velho Continente, mas que primeiro quer ser campeão pela equipe gaúcha.

“Estou muito feliz construindo minha história no clube. Estamos em conjunto. É uma decisão do todo, comissão, diretoria, minha. Tenho um sonho de ser campeão e poder atuar na Europa”, disse o camisa 30.

Apesar de trabalhar com a continuidade do meio-campista até o fim da temporada, o Internacional sabe que precisa vender jogadores para fazer caixa. O clube trabalha com a ideia de vendê-lo por pelo menos 10 milhões de euros (R$ 53 milhões).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.