Payet chega a 15 dias de treinos e está pronto para estreia contra o Bahia

Payet está pronto para sua estreia pelo Vasco. Afinal, o francês já completou 15 dias de treinos e passou por todas as etapas previstas pelo Departamento de Saúde e Performance (Desp) do clube. Entre o CT Moacyr Barbosa e São Januário, o novo camisa 10 aprimorou a forma física, participou de trabalhos táticos sob o comando do técnico Ramón Díaz e realizou atividades de alta intensidade.

Contra o Bahia, domingo, na Arena Fonte Nova, a tendência é que Payet comece no banco de reservas e jogue ao menos metade do segundo tempo. Até porque, a estrutura do meio de campo vascaíno vem funcionando bem. É possível, inclusive, que um dos pontas, Serginho ou Gabriel Pec perca a posição quando o astro for titular, o que deve ocorrer no dia 16, no clássico frente ao Fluminense.

Neste meio tempo, após deixar para trás a ansiedade da estreia, o meia-atacante terá mais tempo de evoluir fisicamente e se entrosar com os companheiros, uma vez que as competição serão paralisadas na próxima segunda-feira, para a Data Fifa.

