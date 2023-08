Treze e Central pedem reconhecimento de título da Série B

Após o reconhecimento do Atlético Mineiro como campeão brasileiro de 1937, outros dois clubes também entrarão com o pedido de reconhecimento de suas conquistas como nacionais. O Treze (PB) e o Central (PE) já solicitaram que o título do Torneio Paralelo de 1986 seja reconhecido como equivalente ao da Série B do Campeonato Brasileiro.

O lobby é das federações estaduais de Pernambuco e da Paraíba. De acordo com os dirigentes, a intenção é fazer com que estas equipes também figurem como campeãs de torneios nacionais. No caso do Central, seria um título inédito mas o Treze já conquistou uma segunda divisão em 1988. Entretanto, naquele ano de 1986, não houve uma segunda divisão ou Série B de fato, no campeonato nacional.

Por outro lado, a CBF já deu o sinal positivo para que os clubes formalizem o pedido. Além de Treze e Central, Criciúma e Inter de Limeira também seriam beneficiados. Os quatro times podem ser reconhecidos como campeões por serem os melhores da competição, que valia vaga no Brasileirão da primeira divisão daquele mesmo ano.

“Entendemos que é um pleito justo. Não apenas do Treze, mas dos outros clubes que também conquistaram o acesso dentro do campo em 1986. A CBF vem sendo solícita nesse tipo de análise histórica, reconhecendo títulos do passado. Queremos o mesmo em relação à Série B de 1986”, diz Michelle Ramalho, presidente da federação paraibana de futebol.

