Renato diz que Suárez não seguirá no Grêmio em 2024

O futuro do atacante Luis Suárez será longe do Grêmio. Pelo menos é o que garantiu o técnico Renato Portaluppi. De acordo com o comandante da equipe gaúcha, o clube não trabalha com a possibilidade de ter o centroavante uruguaio para a próxima temporada. Ele também afirmou que não quer alimentar a esperança do torcedor.

“Não, não tem possibilidade (de ficar). Ele vai embora. Não adianta ficar iludindo o torcedor. Comigo é olho no olho. Ele não vai ficar. Não que nós não quiséssemos. Foi uma decisão para ele seguir a vida dele, porque realmente no Brasil se joga a cada três dias, é diferente. Se ele quer jogar mais um pouco, não pode jogar aqui, tem que jogar uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada 15 dias. Ele não iria aguentar. Não adianta ficar iludindo, ele não vai ficar”, disse Renato ao “ge”.

Nos últimos dias, surgiu a especulação de que o camisa 9 pudesse continuar na Arena no próximo ano, mas isso não deverá acontecer. Apesar de ter mais uma temporada de contrato, Suárez tem um acordo para deixar o Grêmio ao final do Brasileirão.

Em julho, o uruguaio quase acertou com o Inter Miami (EUA), clube onde joga Lionel Messi, mas o Grêmio bateu o pé pela permanência do atacante até o fim de 2024. Com problemas no joelho, ele deverá, enfim, voltar a jogar com o ex-companheiro de Barcelona nos Estados Unidos, onde o calendário é menos puxado.

