Aston Villa passeia nos playoffs e vai à fase de grupos da Liga Conferência

O Aston Villa está classificado para a fase de grupos da Liga Conferência e chega como um dos favoritos para levantar o troféu inédito da terceira maior competição de clubes do futebol europeu. Nesta quinta-feira (31), os Villans não tiveram dificuldades para vencer o Hibernian, da Escócia, por 3 a 0, pela partida de volta da última etapa dos playoffs da competição e avançou com placar agregado de 8 a 0. Jhon Durán, Leon Bailey e Matty Cash marcaram os gols da vitória do clube de Birmingham, na Inglaterra.

Dessa maneira, o Aston Villa aguarda o sorteio oficial da fase de grupos da Liga Conferência para descobrir quem serão os próximos adversários na terceira principal competição de clubes do futebol europeu. A cerimônia realizada pela Uefa está marcada para esta sexta-feira, dia 1º de setembro.

Ao mesmo tempo, o time comandado pelo técnico Unai Emery tenta voltar a ser protagonista no cenário europeu. O Aston Villa é um dos seis clubes do futebol inglês que já foram campeões da Champions e vê na Liga Conferência uma oportunidade de conquistar um título relevante na temporada 2023/24.

Playoffs da Liga Conferência (jogos de volta)

31/8 (quinta-feira):

Bodo/Glimt/NOR 3×2 Sepsi/ROM (ida 2×2) – Bodo/Glimt/NOR classificado

HJK/FIN 2×0 Farul Constanta/ROM (ida 1×2) – HJK/FIN classificado

Breidablik/ISL 1×0 Struga/MAC (ida 0x0) – Breioablik/ISL classificado

Plzen/RTC 3×0 Tobol/CAZ (ida 2×1) – Plzen/RTC classificado

Twente/BEL 0x1 Fenerbahçe/TUR (ida 1×4) – Fenerbahçe/TUR classificado

APOEL/CHI 1×2 Gent/BEL (ida 0x2) – Gent/BEL classificado

Brann/NOR (5) 3×3 (6) AZ Alkmaar/HOL (ida 1×1) – AZ Alkmaar/HOL classificado

PAOK/GRE 4×0 Heart/ESC (ida 2×1) – PAOK/GRE classificado

Adana Demirspor/TUR 1×0 Racing Genk/BEL (ida 2×2) –

Ferencváros/HUN 3×0 Zalgiris/LIT (ida 4×0) – Ferencváros/HUN classificado

Dnipro-1/UCR x Spartak Trnava/ESL (ida 1×1) –

Fiorentina/ITA 2×0 Rapid Wien/AUS (ida 0x1) – Fiorentina/ITA classificada

Partizani/ALB 1×1 Astana/CAZ (ida 0x1) – Astana/CAZ classificado

BATE/BIE 1×0 Ballkani/KOS (ida 0x4) – Ballkani/KOS classificado

Celje/ESL 1×1 M. Tel-Aviv/ISR (ida 1×4) – M. Tel-Aviv/ISR classificado

Besiktas/TUR 1×0 Dínamo/RUS (ida 3×2) – Besiktas/TUR classificado

Rijeka/CRO 1×0 Lille/FRA (ida 1×2) –

Club Brugge/BEL 2×2 Osasuna/ESP (ida 2×1) – Club Brugge/BEL classificado

Eintracht Frankfurt/ALE 2×0 Levski Sofia/BUL (ida 1×1) – Eintracht Frankfurt/ALE classificado

Légia Varsóvia/POL 1×1 Midtjylland/DIN (ida 3×3) –

Aston Villa/ING 3×0 Hibernian/ESC (ida 5×0) – Aston Villa/ING classificado

Partizan/SER 0x1 Nordsjaelland/DIN (ida 0x5) – Nordsjaelland/DIN classificado

