Investidores de futura liga vão ao mercado buscar R$ 800 milhões

As empresas XP e a Life Capital Partners já estão no mercado para procurar investimentos, afim de honrar seu compromisso com a Liga Forte Futebol e mais quatro clubes. Elas pretendem levantar R$ 800 milhões para ajudar a bancar os direitos de transmissão dos jogos do Brasileirão, em contrato já assinado entre as partes. Este vínculo começa a valer em 2025, com a anuência de 22 clubes, incluindo Botafogo, Cruzeiro, Coritiba e Vasco.

O fundo, chamado de Sports Media Futebol Brasileiro, pretende angariar até R$ 800 milhões e conta com o aval do quarteto supracitado, além de outros 18 clubes da Liga Forte Futebol. O objetivo principal é viabilizar o pagamento de 20% dos direitos de transmissão do Brasileirão, por R$ 2,6 bilhões, pelo período de 50 anos. As empresas Serengeti e LCP propuseram o dobro desta quantia, mas a falta de um acordo entre todos os clubes dificulta a conclusão do processo.

Assim, a Serengeti, a Life Capital Partners e uma seguradora formarão um novo fundom chamado Master. É dele que sairão os recursos para a venda direta dos direitos de mídia do Brasileirão, no futuro. Dessa forma, a busca pelos R$ 800 milhões já começa a arrecadar o valor total do negócio.

As empresas já fizeram o pedido de registro da oferta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o limite para liquidação das cotas da Classe A (investimentos de pelo menos R$ 10 mil por pessoa) vai até 6 de outubro. Os investimentos de Classe B são de pelo menos R$ 1 milhão e os de Classe C, acima dos R$ 10 milhões.

