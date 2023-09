Sampaoli testa Flamengo com três zagueiros e com Pedro no ataque

O Flamengo pode ter mudanças no time titular para enfrentar o Botafogo no sábado (2), no estádio Nilton Santos. Afinal, o técnico Jorge Sampaoli, no treino desta quinta-feira (31), testou a sua equipe com três zagueiros. Além disso, o treinador argentino colocou Pedro no lugar de Gabigol. As informações são do “Globo Esporte”.

Nas atividades, o zagueiro escolhido por Jorge Sampaoli para jogar ao lado dos companheiros Léo Pereira e Fabrício Bruno foi David Luiz. O treinador ainda conta com Pablo e Rodrigo Caio. No entanto, esses não costumam jogar com tanta frequência.

Já a mudança no ataque se deve ao fato de Pedro estar se destacando nos últimos treinamentos. Segundo a reportagem, o camisa nove marcou dois gols no trabalho desta quinta. Além disso, vem mostrando bons rendimentos nos treinos físicos.

Gabigol, por sua vez, vem lidando com as duras críticas de torcedores. O camisa 10 e um dos capitães do Flamengo não vem fazendo grande temporada. Na partida contra o Internacional, na última rodada, o jogador teve de lidar com vaias ao ser substituído no Maracanã.

Dessa forma, o Flamengo pode enfrentar o Botafogo com: Matheus Cunha; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Allan, Gerson, Everton Ribeiro e Ayrton Lucas; Bruno Henrique e Pedro.

Sampaoli não conta com Arrascaeta e Luiz Araújo

O técnico Jorge Sampaoli não contará com Arrascaeta e Luiz Araújo. Os jogadores se machucaram durante a partida contra o Internacional. A expectativa é que estejam à disposição para o segundo jogo da final da Copa do brasil, no dia 24 de setembro, contra o São Paulo, no Morumbi.