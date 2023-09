Presidente do PSG admite estar em ‘grupo forte’ na Champions

Depois de cair no chamado ‘Grupo da Morte’, ao lado de Milan e Borussia Dortmund, o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, admitiu que a equipe está em uma chave difícil na competição. O time foi sorteado, nesta quinta-feira (31) para ficar ao lado de outras duas grandes potências europeias, assim como do Newcastle, da Inglaterra.

Ainda assim, o dirigente diz acreditar no que o PSG pode fazer na temporada. Embora tenha perdido Messi para o futebol estadunidense e Neymar para os sauditas, Khelaifi diz ter fé de que sua equipe pode chegar longe e lutar pelo título inédito da competição. Ademais, revelou sua ansiedade pelos grandes jogos.

“Realmente, é um grupo muito forte. Esta é a maior competição do mundo, só tem grandes times. Se você quer jogá-la, precisa estar preparado. O Milan é um dos maiores do mundo, com muita história. Será um prazer e uma dificuldade jogar em San Siro, ainda não tive a chance. Mas estou confiante e acredito que faremos uma temporada melhor que a anterior. Serão grandes jogos contra grandes equipes”, disse o presidente, que foi evasivo sobre as negociações para manter Mbappé, recentemente ligado ao Real Madrid, mas que tem seu futuro ainda incerto:

“Kylian é jogador do PSG. É um jogador magnífico, tanto como pessoa quanto como profissional. Conversamos bastante com a família dele, tivemos conversas muito boas. São mais de 24 horas para a janela de transferências, tentaremos fazer algo. Se pudermos, por que não? Do contrário, estamos prontos, mas não quero falar sobre uma renovação”.

