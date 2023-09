Flamengo convoca votação para mudanças no estatuto do clube

O Flamengo convocou uma votação do Conselho Deliberativo para novas emendas no estatuto do clube. A ideia é propor mudanças no cargo presidencial. A primeira é a mudança do tempo de mandato, de três para quatro anos. Além disso, o texto prevê o mandato único, ou seja, sem a possibilidade de uma reeleição. A outra é a proibição de candidatos ocupando cargos políticos.

A votação será no 14 de setembro. Caso as mudanças ocorram, as mesmas só valerão para o próximo mandatário. Vale destacar que a próxima eleição do Flamengo será no final do ano que vem. Assim, caso o tempo de mandato passa de três para quatro anos, o futuro presidente do clube ficaria no cargo até o fim de 2028.

Já na proibição de candidatos ocupando cargos públicos, vale mencionar que a mudança seria acerca apenas dos candidatos à presidência e ao vice-presidente-geral. Ou seja, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, por exemplo, não seria afetado por essa mudança no estatuto.

