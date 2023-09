Cádiz x Villarreal: escalações e onde assistir

Cádiz e Villarreal se enfrentam, nesta sexta-feira, dia 1º de setembro, às 14h30, pela partida de abertura da 4ª rodada do Campeonato Espanhol. As equipes se enfrentam no estádio Nuevo Mirandilla e precisam somar os três pontos para se consolidarem na primeira matade da tabela. O duelo terá transmissão ao vivo do streaming Star+.

Mandante nesta sexta-feira, o Cádiz é o atual 10º colocado com quatro pontos, enquanto o Submarino Amarelo aparece na 13ª posição, com três. Além disso, ambas equipes venceram apenas uma das três primeiras partidas disputadas na LaLiga e ainda buscam o time ideal para a sequência da temporada 2023/24.

Ao mesmo tempo, o Cádiz terá que superar alguns desfalques para a partida desta sexta-feira. Assim, Fede San Emeterio, suspenso, e Jorge Meré, Sergi Guardiola, Victor Chust e Brian Ocampo, lesionados, estão fora da equipe.

Já o Villarreal segue sem poder contar com o atacante Alberto Moreno e o meia Coquelin, ambos lesionados.

A outra partida que movimenta a quarta rodada da LaLiga nesta sexta-feira é o duelo entre Almería e Celta de Vigo, às 17h, no estádio de los Juegos Mediterráneos.

Por outro lado, o líder Real Madrid entra em campo neste sábado (2), às 11h15, quando recebe o Getafe. No entanto, o cluebe segue sem os brasileiros Vini Jr e Éder Milão, lesionados. Mas, o time aposta suas fichas no grande início de temporada de Bellingham para continuar com 100% de aproveitamento na LaLiga.

Além disso, o Barcelona visita o Osasuna no domingo (3), às 16h, pela partida de encerramento desta quarta rodada da liga espanhola. Por fim, o Barça está na quarta posição com os mesmos sete pontos do vice-líder Atlético de Madrid e do terceiro colocado Girona.

Jogos da 4ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (1/9):

Cádiz x Villarreal – 14h30

Almería x Celta de Vigo – 17h

Sábado (2/9):

Real Sociedad x Granada – 9h

Real Madrid x Getafe – 11h15

Alavés x Valencia – 13h30

Betis x Rayo Vallecano – 16h

Domingo (3/9):

Girona x Las Palmas – 9h

Mallorca x Athletic Bilbao – 11h15

Atlético de Madrid x Sevilla – 13h30

Osasuna x Barcelona – 16h

Cádiz x Villarreal

4ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sexta-feira, 1º de setembro de 2023, às 14h30 (horário de Brasília);

Local: estádio Nuevo Mirandilla, em Cádiz (ESP)

Cádiz: Ledesma; Carcelen, L. Hernandez, Fali e J. Hernandez; Alejo, Alcaraz, Escalante e Machis; Gomez e Roger. Técnico: Sergio Gonzalez.

Villarreal: Filip Jörgensen; Juan Foyth, Matteo Gabbia, Jorge Cuenca e Alfonso Pedraza; Ramón Terrats, Dani Parejo e Alejandro Baena; Gerard Moreno, Alexander Sorloth e Pino. Técnico: Quique Setién.

Onde assistir: Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.