Tiquinho Soares está mais perto de poder enfrentar o Flamengo, neste sábado (02/09), no Nilton Santos. O artilheiro isolado do Brasileirão provou estar recupeado de lesão no joelho esquerdo ao participar do treino coletivo com a equipe sub-20 e alguns jogadores que não foram relacionados para a viagem para a Argentina.

A tendência é que o camisa 9 vá para o clássico, mas comece no banco de reservas. Com isso, pode ser usado como arma na parte final do clássico.