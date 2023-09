Fortaleza vence mais uma e pega o Corinthians na semifinal da Sul-Americana

O Fortaleza comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda voltou a vencer o América-MG e vai disputar a primeira semifinal de Sul-Americana na história do clube e do futebol nordestino. O Leão venceu o Coelho por 2 a 1 nesta quinta-feira (31), com gols de Guilherme, artilheiro do time na competição, e Marinho. Pelo lado do clube mineiro, Breno saiu do banco de reservas para garantir o gol de honra. Agora, o time cearense vai enfrentar o Corinthians na próxima fase. Além disso, o duelo garante ao menos um clube brasileiro na final do segundo principal torneio da Conmebol.

Na partida de ida, o time cearense venceu por 3 a 1 e podia até perder por um gol de diferença nesta quinta-feira, que iria garantir a classificação. Mas, o Fortaleza conseguiu se impor no Castelão e carimbou o passaporte para a semifinal. Além disso, a vitória foi a quinta seguida do Leão nesta temporada e a equipe promete dificultar a vida do Corinthians em busca de uma final inédita.

Ao mesmo tempo, o Fortaleza chegou a 104 gols nesta temporada e tem o melhor ataque dentre todas as equipes do futebol brasileiro em 2023.

Por outro lado, o América-MG, lanterna do Brasileirão, precisava vencer por ao menos dois gols de diferença para seguir vivo. Mas, a missão do Coelho era difícil e o clube mineiro vai focar na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O jogo

Em um primeiro tempo animado, o América-MG até tentou surpreender o Fortaleza, mas os donos da casa conseguiram se impor e dominaram as ações da partida. Empurrado pelo torcedor, o Leão criou as melhores oportunidades e levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo com gol marcado por Guilherme, aos 21 minutos.

Na volta do intervalo, o Fortaleza manteve a pressão e Guilherme quase anotou o segundo no jogo. Após cruzamento rasteiro de Marinho, o atacante finalizou a bola no travessão. O América-MG, por outro lado, foi para o tudo ou nado e chegou a levar perigo ao gol adversário, principalmente com Mastriani. No entanto, a pressão do Coelho não foi o suficiente para balançar a rede e a equipe viu Marinho ampliar a vantagem aos 20 minutos. Assim, o Leão pressionou o restante do jogo, teve um gol de Lucero anulado pelo VAR por impedimento, mas foi o América-MG que balançou a rede. Aos 44 minutos, Breno, que saiu do banco de reservas, finalizou e contou com uma falha do goleiro João Ricardo para anotar o gol de honra dos visitantes.

FORTALEZA 2X1 AMÉRICA-MG

Jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana

Data e horário: 31/8/2023 às 19h

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Público total: 56.916 torcedores.

Público pagante: 55.997

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Zé Welison e Pochettino (Thiago Galhardo, aos 19′ do 2t); Marinho (Yago Pikachu, aos 31′ do 2t), Lucero (Silvio Romero, aos 29′ do 2t) e Guilherme (Machuca, aos 19′ do 2t). Técnico: Renato Paiva.

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Mateus Henrique, Júlio, Éder e Burgos; Rodriguinho, Javier Méndez e Alê (Matheusinho, aos 31′ do 2t); Mastriani, Paulinho Bóia (Rodrigo Varanda, aos 14′ do 2t) e Everaldo (Breno, aos 10′ do 2t). Técnico: Fabián Bustos.

Gols: Guilherme, aos 21′ do 1t (1-0); Marinho, aos 20′ do 2t (2-0); Breno, aos 44′ do 2t (2-1)

Árbitro: Felipe Gonzalez (Chile)

Assistentes: Jose Retamal (Chile) e Miguel Rocha (Chile)

VAR: Carlos Orbe (Equador)

Cartões amarelos: Pedro Augusto, Marinho (FOR); Javier Méndez, Everaldo, Rodriguinho (AME)

