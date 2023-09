James isola sua cobrança de pênalti. São Paulo eliminado da Sul-Americana

Deu LDU no duelo contra o São Paulo na noite desta quinta-feira (30/8) no Morumbi. No duelo de volta pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, o São Paulo venceu no tempo normal, por 1 a 0, gol de Arboleda. Mas, como na ida o time equatoriano venceu por 2 a 1, a decisão foi para os pênaltis. James Rodríguez isolou a sua cobrança e, assim, a LDU venceu por 5 a 4.

Assim, com o resultado, A LDU enfrentará na semifinal os argentinos do Defensa Y Justicia – que eliminaram o Botafogo. As partidas serão na última semana de setembro e na primeira semana de outubro. Mas com datas e horários que ainda serão definidos.

A LDU buscará o bicampeonato. Afinal, foi campeã em 2009, além de ter sido vice em 2011. O São Paulo, atual vice-campeão da Sul-Americana, buscaria o bicampeonato. Afinal, foi campeão em 2012.

São Paulo e LDU fazem bom primeiro tempo

Com Lucas Moura inspirado na criação, o São Paulo foi dominante na posse de bola no primeiro tempo (61%). Assim, chegou várias vezes com perigo na área dos equatorianos, buscando ataques por todos os flancos. Quase chegou ao gol com Calleri (pela direita, chutou para boa defesa de Domínguez) e com Luciano (concluindo mal uma grande jogada do lateral-esquerdo Wellington). Pelo centro, Lucas Moura e Luciano faziam boas tramas.

Mas engana-se quem pensa que a LDU apenas se defendia. No início do jogo, Alvarado obrigou Rafael a fazer boa defesa. Com excelente toque de bola e velocidade, teve a grande chance numa disparada do ex-santista Jhojan Julio. Ele ganhou de Arboleda, partiu até a área e chutou. Porém, Rafael fez grande defesa. Enfim, o empate pode ter feito justiça, mas o placar em zero não espelhou o bom futebol de ambos os lados.

Tricolor, com um a mais, massacra

A expulsão de Alvarado aos três minutos (pisão em Alisson) fez a LDU, com dez, se fechar. Dessa forma, deu ao São Paulo todo o protagonismo ofensivo. Calleri e Lucas Moura tiveram boas chances. Mas a primeira chance de ouro foi de Alisson, que mandou uma na trave (na sobra Arboleda chutou para fora). As entradas de James Rodríguez no lugar do lateral Welington e de Michel Araújo na vaga de Nestor deixaram o São Paulo sem volante e com sete homens de frente. Era a hora do massacre para fazer o gol e evitar a eliminação.

Calleri perde chance. Mas Arboleda marca!

Aos 25, veio o lance inacreditável. Wellington Rato foi ao fundo pela direita e cruzou. Calleri, com o gol vazio, chutou mal e perdeu. Ninguém acreditou no que viu. Um dos gols mais feitos do ano. Restou a Calleri lamentar. Contudo, o gol estava maduro. Aos 31, Michel Araújo cobrou escanteio pela esquerda. Arboleda cabeceou, a bola resvalou em Adé e entrou. Enfim, São Paulo 1 a 0. Os mais de 50 mil são-paulinos no Morumbi entraram em êxtase, passaram a apoiar o time. Mais um gol e o jogo não iria para os pênaltis. Mas a bola não entrou. Dessa forma, penalidades. E quem levou a melhor foi a LDU.

Nas penalidades

Para o São Paulo: Calleri, Lucas Moura, Beraldo, Wellington Rato marcaram; James Rodríguez isolou.

Para a LDU: Gerrero, Alzugaray, Maurício Martínez, Quiñonez e Jhojan Julio marcaram

SÃO PAULO 1X0 LDU/EQU – Nos pênaltis LDU 5 a 4



Jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana

Data: 31/8/2023

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Público pagante: 52.658

Renda: R$ 3.913.452,00

SÃO PAULO: Rafael, Rafinha, Arboleda, Lucas Beraldo e Welington (James Rodríguez, 21’/2ºT); Pablo Maia (Wellington Rato, 12’/2ºT), Alisson e Rodrigo Nestor (Michel Araújo, 21’/2ºT); Luciano, Lucas Moura e Calleri. Técnico: Dorival Júnior

LDU: Domínguez; Mina (Valverde, 18’/2ºT, depois, Azulgaray, aos 50’/2ºT), Ricardo Adé, Rodríguez e Quiñonez; Piovi, Maurício Martínez, Ibarra (Romero, 39’/2ºT), Alzugaray e Jhojan Julio; Paolo Guerrero e Alvarado. Técnico: Luis Zubeldía

Gol: Arboleda, 31’/2ºT (1-0)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Auxiliares: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Gustavo Tejera (URU)

Cartões amarelos: Michel Araújo (SAO); Quiñonez, Ibarra, Adé, Guerrero (LDU)

Cartões vermelhos: Alvarado (LDU, 3’/2ºT)

