Corinthians x Palmeiras: Ministério Público recomenda adiamento do clássico

Além disso, Castilho menciona outros dois eventos de grande porte que ocorrerão no domingo, na cidade: a decisão da Copa Pioneer, no Allianz Parque, campeonato de várzea que deve receber 40 mil pessoas, e o festival The Town, em Interlagos, com previsão de 100 mil pessoas no local.

“A Comissão oficiou CBF, Federação (Paulista), tem documento do 2º Batalhão de Choque dizendo que o problema são os confrontos no metrô, trens, cercanias, bairros. Não dá pra jogar com sorte com segurança pública. Por mais que despejem policiais na rua, não vai ter em todos os pontos. Além do que, quanto custa isso? Para concentrar esse número de policiais, tem que tirar de algum lugar. Não tem sobrando”, concluiu.