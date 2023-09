Dorival poupa James: ‘Perdeu o pênalti por uma circunstância’

Após a eliminação do São Paulo nas quartas de final da Copa Sul-Americana nos pênaltis para a LDU (5 a 4, depois de vencer por 1 a 0 no tempo normal), o técnico Dorival Júnior analisou o comportamento do time. Lamentou ter decepcionado os 52.658 torcedopres que compareceram ao Morumbi. Mas exaltou a doação da equipe, que conseguiu inverter a derrota na ida, em Quito, 2 a 1, dominou o jogo, mas pecou nos arremates. E que o mau primeiro tempo em Quito, na ida, foi determinante para a queda.

“O primeiro tempo do primeiro jogo comprometeu nossa permanência na competição. Mas aqui no Morumbi, tivemos várias oportunidades para ampliar o placar, criamos, tivemos tranquilidade em alguns lances, ansiedade em outras” disse Dorival, para em seghuida minimizar o pênalti desperdiçado por James Ropdríguez, que resultou na eliminação:

“James escorregou naquele momento, acho até que deu dois toques na bola. Assim, errou por uma circustância. Uma pena, pois ele entrou muito bem, estava desempenhando ótimo papel. E, no vestiário, estava triste pelo momento”.

Dorival mira a Copa do Brasil

Mas o São Paulo segue brigando em duas frentes: Série A e Copa do BR. Assim, o treinador já quer ver o time assimiliando a dolorosa eliminação e dando a volta por cima.

“Temos de levantar a cabeça. Tínhamos uma ótima expectativa de permanecer na Sul-Americana, que era muito importante para o São Paulo. Mas precisamos levantar a cabeça e buscar motivação. Pois não podemos parar, tem o Brasileiro, e principalmente uma final de Copa do Brasil. Eu disse que coisas boas poderiam acontecer ao São Paulo. Quem sabe, nós estamos nos preparando para um momento como esse”.

O próximo jogo do São Paulo será pelo Brasileirão, neste domingo (3/9), contra o Coritiba, no Morumbi. Depois, Virá a parada da Data-Fifa, O time voltará a campo em 13/9 para enfrentar o Internacional – de novo no Morumbi. E, no dia 20/9, fará a primeira partida da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, provavelmente no Maracanã (se não estiver fechado).

