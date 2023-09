Fluminense volta a vencer o Olimpia e vai às semifinais da Libertadores após 15 anos

O Fluminense está de volta às semifinais da Copa Libertadores após 15 anos. O Tricolor cumpriu a missão na noite desta quinta-feira (31) contra o Olimpia, no Defensores del Chaco, e voltou a vencer os paraguaios por 3 a 1. John Kennedy e Cano, duas vezes, marcaram os gols. Zabala fez para os donos da casa. Os cariocas já haviam vencido por 2 a 0, na ida, no Maracanã. O Tricolor conseguiu segurar a pressão inicial dos paraguaios e foi letal em diferentes momentos do jogo. O rival na próxima fase será o Internacional. A Conmebol ainda não divulgou datas e horários das partidas. Entretanto, o calendário da entidade prevê os duelos para a semana do dia 25 de setembro (ida) e semana do dia 2 de outubro (volta).

Fábio segura pressão inicial, e Fluminense é letal no ataque

O Olimpia repetiu a receita que o levou às quartas de final. Ambiente criado no Defensores del Chaco e cruzamentos para a área. Nos 15 minutos iniciais, os paraguaios assustaram duas vezes em cabeçadas, com Romaña. O goleiro Fábio foi exigido e fez boas defesas para salvar os tricolores.

O Fluminense também manteve o seu estilo, com posse de bola e tentativas de encontrar espaços na defesa adversária. O que aconteceu aos 23 minutos. André encontrou Keno no meio-campo, que deu bela assistência para John Kennedy. O contragolpe letal acabou com a finalização certeira do camisa 9: 1 a 0.

O gol arrefeceu o ímpeto do Olimpia, e o Fluminense começava a encontrar mais espaços no campo do rival. O que parecia mais controle, no entanto, não se concretizou. Os paraguaios não se entregaram e chegaram ao empate. Zabala, aos 43′, acertou um chute cruzado para vencer Fábio, que ainda viu a bola resvalar em Nino antes de chegar ao fundo no gol.

Cano confirma vaga do Tricolor

O segundo tempo teve uma dinâmica similar da etapa inicial. O Olimpia apostava em lances aéreos, e o Fluminense buscava contra-ataques.



Arce mandou a campo nomes para o ataque, mas os donos da casa não articulavam com tanto perigo e o volume das arquibancadas já não tinha a mesma frequência. Diniz, por outro lado, escolheu Lima e Alexsander para as vagas de Keno e Ganso. O jogo ficou mais picotado e sem tantas chances claras.

Em vantagem no agregado, o Tricolor ainda teve uma situação mais confortável com a expulsão de Fernando Cardozo, aos 25′. Cano ainda completou a festa, aos 34′, após aproveitar o rebote em chute na trave de John Kennedy. E aos 46′, ao receber passe de Lima, e arrancar para finalizar para o gol.

Depois, coube a missão de gastar o tempo para confirmar a vaga na semifinal, algo que não acontecia desde 2008.

Internacional será o rival na semifinal

De volta às semifinais da Copa Libertadores após 15 anos, o Fluminense terá pela frente um rival conhecido: o Internacional. O Colorado eliminou o Bolivar nas quartas de final. A Conmebol ainda não divulgou datas e horários das partidas. Entretanto, o calendário da entidade prevê os duelos para a semana do dia 25 de setembro (ida) e semana do dia 2 de outubro (volta).

OLIMPIA 1 X 3 FLUMINENSE

Copa Libertadores 2023 – Quartas de final (jogo de volta)

Data e horário: 31/08/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

OLIMPIA: Espínola; Salazar, Romaña, Gamarra e Zabala; Alejandro Silva, Ortiz, Marcos Gómez (Paiva, 1’/2ªT), Fernando Cardozo e Iván Torres (Hugo Fernández, 15’/2ªT); Bruera (Derlis González, 15’/2ªT). Técnico: Francisco Arce

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon, 10’/2ªT) e Diogo Barbosa; André, Ganso (Alexsander, 17’/2ªT); Arias, Keno (Lima, 17’/2ªT), John Kennedy e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Felipe Melo e Fábio (FLU) e Salazar, Hugo Fernández e Fernando Cardozo (OLI)

Cartão vermelho: Fernando Cardozo (OLI)

Gols: John Kennedy (23’/1ªT) e Cano (34′ e 46’/2ªT)

