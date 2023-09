Juventude empata com Chapecoense e deixa o G4 da Série B

O Juventude teve mais volume de jogo, porém esbarrou na trave no empate sem gols com a Chapecoense na noite desta quinta-feira (31), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Os catarinenses, por outro lado, pecaram na criação e concentraram suas forças em segurar o placar fora de casa.

Com o resultado pela 26ª rodada da Série B do Brasileiro, o time jaconeiro desperdiça a oportunidade de voltar para o G4. Afinal, chegou aos mesmos 44 pontos do Criciúma, mas leva desvantagem nos critérios de desempate e aparece, portanto, na quinta posição.

Veja como ficou a classificação da Série B

Já o Verdão do Oeste soma um ponto importante na briga para fugir do rebaixamento. O time de Chapecó ocupa a 15ª colocação, agora com 27 somados, um a mais do que o Sampaio Corrêa, que abre o Z4. Contudo, precisa torcer para os maranhenses não derrotarem a Ponte Preta no próximo sábado.

O Juventude volta a campo no domingo (10/9), quando visita o Atlético-GO, às 15h45, no Antônio Accioly, em Goiânia. A Chapecoense recebe o Guarani, terça-feira (5), às 21h30, na Arena Condá.

