Fluminense fatura premiação milionária por classificação na Libertadores

Com a vitória por 3 a 1 sobre o Olimpia-PAR e a classificação para as semifinais da Copa Libertadores nesta quinta-feira (31/8), o Fluminense vai receber mais 2,3 milhões de dólares (R$ 11,3 milhões) da Conmebol. Ao todo, o clube brasileiro soma 9,15 milhões (cerca de R$ 45,34 milhões) em premiação nesta edição do torneio continental.

Caso chegue à grande final, o Tricolor das Laranjeiras embolsará mais 7 milhões de dólares (R$ 36,7 milhões). Já o campeão terá direito a mais 18 milhões de dólares (R$ 94,5 milhões).