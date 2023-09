Diniz pede ‘dose de humildade’ em busca do ‘maior sonho’ do Fluminense

Fernando Diniz não se deixou empolgar além do necessário pela classificação do Fluminense para as semiifnais da Copa Libertadores. Após a vitória por 3 a 1 sobre o Olimpia nesta quinta-feira (31), em Assunção, o técnico pregou uma “dose de humildade” ao elenco.

O Tricolor das Laranjeiras está a três partidas de faturar o título inédito na história do clube. Mas não terá vida fácil. Para chegar à decisão, precisará superar o Internacional.

“É o maior sonho da torcida do Fluminense, é o troféu que falta ao torcedor tricolor. Mas temos que assimilar com alegria, com responsabilidade, e também com uma dose de humildade muito grande porque temos já um grande adversário na semifinal. E depois ainda, se passar, tem o jogo da final”, iniciou o comandante.

“Temos, na verdade, que pensar agora no próximo jogo, contra o Fortaleza (pelo Brasileirão). Depois, quando chegar a disputa contra o Inter, procurar fazer nosso máximo para que esse sonho do torcedor se torne realidade”, acrescentou Diniz.

Por fim, Fernando Diniz afirmou que o Fluminense encontrará grandes dificuldades na disputa por uma vaga na decisão. O Colorado terá a chance de decidir em Porto Alegre a vaga na final, já que fez melhor campanha na fase de grupos.

“O Inter é um adversário extremamente tradicional, um dos grandes do Brasil, da América do Sul. Tem tudo para ser um grande jogo. Tem grandes jogadores, um ótimo treinador. Um time que sabe jogar a Libertadores. É uma decisão totalmente em aberto”, finalizou.

O Fluminense retorna a uma semifinal de Libertadores após 15 anos. A primeira vez em que a equipe chegou entre os quatro melhores do torneio foi em 2008, quando passou para a final e perdeu nos pênaltis para a LDU, do Equador.

