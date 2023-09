James assume responsabilidade por eliminação do São Paulo

O São Paulo foi derrotado nos pênaltis para a LDU, nesta quinta-feira (31), no Morumbi, e deu adeus à Copa Sul-Americana. O colombiano James Rodríguez teve a infelicidade de perder a penalidade da equipe paulista nas séries alternadas e lamentou muito o erro. Após a partida, então, o meio-campista assumiu a responsabilidade pela queda.

“Me tocou perder um pênalti em uma decisão, algo que jamais havia acontecido em minha carreira. Assumo a responsabilidade pela eliminação. Gostaria de agradecer o torcedor são-paulino que mais uma vez encheu o Morumbi e apoiou o time. Estou muito triste, mas confiante de que minha história no clube está apenas começando e que teremos muitos motivos para sorrir juntos”, escreveu James Rodríguez, em suas redes sociais.

O colombiano entrou no meio do segundo tempo e melhorou o desempenho ofensivo do São Paulo. Aliás, ele estava sendo um dos heróis do jogo ao dar a assistência para Arboleda marcar o gol do jogo. Agora, o meia quer se aprimorar para ter mais minutos em campo.

Em um mês de clube, James tem atuado menos do que Lucas, que chegou na mesma época e assumiu a condição de titular. O camisa 19, porém, mostra tranquilidade e não se apressa para atuar por mais tempo nas partidas.

“Estou me sentindo bem, o treinador é quem manda. Eu cheguei 25 dias atrás, pouco tempo, mas cada dia com meu melhor. Estou bem, entrei bem hoje. Me senti bem. Fisicamente estou em melhor forma e jogo a jogo estou melhor”, concluiu o colombiano.

