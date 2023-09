Emprestado ao Boca, Merentiel pode enfrentar o Palmeiras?

O torcedor do Palmeiras já se encontra ansioso para o duelo contra o Boca Juniors, pela semifinal da Libertadores. O embate também marcará o reencontro do atacante Merentiel com o Verdão. O jogador está emprestado pelo Alviverde para o time argentino. Por conta disso surgiu a questão: O jogador pode encarar seu ex-clube?

Por se tratar de um empréstimo remunerado, com opção de compra e salário pago integralmente pelo Boca, não há uma cláusula que impeça o atacante de atuar. Assim, Merentiel deve encarar o Palmeiras.

O uruguaio deixou o Palmeiras em fevereiro deste ano para ganhar mais oportunidades. Em 2022, ele marcou dois gols em dez jogos e foi campeão brasileiro. Contudo, nunca teve muitas chances, entrando poucas vezes e sem conseguir se firmar no time de Abel Ferreira.

Aliás, na época da negociação com o Boca, o Verdão tinha seis estrangeiros no elenco, número que era além do permitido. Dias depois do negócio, a CBF aumentou o limite de estrangeiros nos elencos brasileiros.

Por fim, atuando com a camisa do time argentino, Merentiel tem nove gols e três assistências em 37 jogos disputados. O Boca Juniors já estuda realizar uma oferta pelo jogador após o período.

Os jogos das semifinais serão nas semanas de 25 de setembro e 2 de outubro, mas a Conmebol ainda não definiu os dias certos para cada confronto. O primeiro embate será na Bombonera, com a partida decisiva sendo realizada no Allianz Parque.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.