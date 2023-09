Pereyra recusa oferta do Santos, após meses de negociação

O Santos não terá sua tão sonhada ”grande contratação”. O meia Roberto Pereyra recusou a oferta do Peixe e não vai defender as cores do Alvinegro Praiano. Com 32 anos e livre no mercado após deixar a Udinese, o argentino quer permanecer na Europa. Mesmo sem uma definição sobre onde pode jogar no continente.

A maioria das janelas de transferências do futebol europeu fecha nesta sexta-feira (01). Pereyra não tem nenhuma oferta na mesa de um clube europeu, mas bate o pé e não quer deixar o continente. Além disso, ele não tem a intenção de jogar no Brasil.

Nos últimos dias, o coordenador de futebol do clube, Alexandre Gallo, viajou para a Itália, na tentativa de convencer o meia a vir para o Peixe. Ele apresentou um projeto esportivo e os detalhes sobre estrutura e história do Peixe e da cidade de Santos. Mas não conseguiu mudar o pensamento do argentino, que quer ficar na Europa, não importa quanto o Alvinegro Praiano ofereça.

As negociações, então, que duravam meses, foram encerradas, e Pereyra não será jogador do Santos. O Peixe acertou com oito jogadores nesta última janela de transferência. O clube acertou as chegadas do lateral esquerdo Dodô, do lateral direito Júnior Caiçara, do volante Jean Lucas, dos atacantes Julio Furch e Maxi Silviera, do zagueiro João Basso, do meia Nonato e do volante Tomás Rincón.

