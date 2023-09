Manchester City x Fulham: escalações e onde assistir

O Manchester City recebe o Fulham neste sábado (2), às 11h, no Etihad Stadium, pela quarta rodada da Premier League. Atual campeão, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola quer manter os 100% de aproveitamento enquanto os visitantes buscam se recuperar na competição para subir na tabela. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e no streaming Star+.

Apesar do grande favoritismo, o Manchester City segue sem poder contar com o meia Kevin de Bruyne e com o zagueiro Stones, ambos lesionados. Fora isso, o técnico Pep Guardiola poderá escalar o que tem de melhor e deve repetir a escalação que venceu o Sheffield United por 2 a 1, fora de casa, na rodada passada, com gols de Haaland e Rodri.

Os atuais campeões lideram a Premier League de forma isolada, com 100% de aproveitamento e nove pontos somados nas três primeiras rodadas. Dessa maneira, o clube de Manchester busca mais uma vitória para manter o domínio nacional e conta com a estrela de Haaland, eleito melhor jogador do mundo pela Uefa, para balançar a rede no Etihad Stadium.

Por outro lado, o Fulham aparece na 12ª posição, com apenas quatro pontos somados nas três primeiras rodadas. Assim, a equipe aposta suas fichas no brasileiro Andreas Pereira e em João Palhinha, contratado recentemente, para darem segurança ao meio de campo e tentar surpreender os atuais campeões.

Ao mesmo tempo, o Fulham não terá desfalques para a partida deste sábado e o técnico Marco Silva poderá escalar a equipe com força máxima diante do City.

Manchester City x Fulham

Quarta rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 02/09/2023, às 11h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Rúben Dias e Gvardiol; Rodri e Kovacic; Phil Foden, Julián Álvarez e Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola

Fulham: Leno; Tete, Ream, Bassey e Robinson; Reed, João Palhinha; Wilson, Andreas Pereira e De Cordova-Reid; Jimenez. Técnico: Marco Silva

Onde assistir: ESPN e Star+

