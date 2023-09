Ônibus do Fluminense é apedrejado no Paraguai

O ônibus do Fluminense foi apedrejado depois da classificação na Libertadores. Ambos os transportes saíam do estádio e seguiam em direção ao hotel do clube no Paraguai. No entanto, nenhum membro da delegação tricolor ficou ferido.

Classificação do Fluminense

A equipe tricolor, aliás, venceu por 3 a 1 e mostrou muita personalidade no Paraguai. John Kennedy e Germán Cano (2x) marcaram os gols da vitória em campo. O Fluminense, assim, conquistou mais uma classificação importante na Libertadores.

Fluminense e Internacional, então, se enfrentam pela semifinal da Libertadores. Os jogos estão previstos para acontecer nos dias 27 de setembro e 4 de outubro. Os mandos de campo, inclusive, ainda não foram definidos pela Conmebol.

O Fluminense, aliás, entra em campo no próximo domingo (3), diante do Fortaleza, às 16h, no Maracanã, pelo Brasileirão. Assim, os jogadores tricolores buscam uma vitória dentro de casa para se manterem nas primeiras posições do campeonato.

