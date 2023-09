Libertadores se aproxima de mais uma festa brasileira

Com muita facilidade e grandes atuações, o futebol brasileiro leva três representantes às semifinais da Copa Libertadores da América. E, claro, já garante uma equipe no duelo decisivo do dia 4 de novembro, no Maracanã. Não custa lembrar que, desde 2020, só brasileiros fazem as finais da principal competição sul-americana.

Com muita tranquilidade, nas quartas, o Palmeiras eliminou o Deportivo Pereira, da Colômbia. A vitória de 4 a 0 no jogo de ida, fora de casa, foi mais do que suficiente para o time paulista garantir a vaga. No Allianz Parque, como se fosse um treino de luxo, administrou a partida sem grande esforço e avançou com um 0 a 0.

O Internacional também se classificou com autoridade. Assim, na altitude de La Paz, bateu o Bolivar por 1 a 0 e, no Beira-Rio, ampliou a vantagem, vencendo por 2 a 0. Destaque para o equatoriano Enner Valencia, autor dos três gols.

Com duas inspiradas exibições, o Fluminense fez 5 a 1 no placar agregado diante do Olimpia. No Maracanã, abriu frente de 2 a 0 e, no Defensores del Chaco, ganhou por 3 a 1. O time de Fernando Diniz parece ter recuperado o ótimo futebol do começo da temporada e vem crescendo na hora certa na competição. Nas semifinais, o desafio será o Inter de Eduardo Coudet, que também vem se apresentando mais consistente e organizado. Promessa de duas grandes partidas.

BOCA, O INTRUSO NA LIBERTADORES

Já o Palmeiras do multicampeão Abel Ferreira terá pela frente o Boca Juniors, que, no clássico argentino, eliminou o Racing, nos pênaltis, após duas partidas insossas e sem gols. Não há dúvida de que a equipe brasileira chega como favorita, embora o Boca tenha uma das camisas mais pesadas do futebol sul-americano e mereça o máximo respeito. Quem serão os finalistas é quase impossível apontar. Mas que os confrontos prometem, isso, aliás, é uma certeza.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.