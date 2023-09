Lucas vai às lágrimas após eliminação na Sul-Americana

O atacante Lucas não conseguiu esconder as lágrimas nesta quinta-feira (31), após o São Paulo ser eliminado na Sul-Americana. O Tricolor bateu a LDU por 1 a 0, mas acabou derrotado nos pênaltis e deu adeus à competição continental. O torneio pelo qual o atacante é tão identificado também era um sonho para o jogado, que mirava conquistar um bicampeonato.

Em imagens registradas por torcedores após o jogo, Lucas aparece em um dos corredores do clube chorando muito e sendo consolado pela esposa, Larissa. O atacante se mostrou muito abatido após a queda para a LDU.

Lucas chorando..

A Sul-Americana era um dos grandes objetivos do atacante neste retorno ao São Paulo. Com contrato apenas até o final do ano, Lucas queria conquistar novamente o torneio, já que venceu pela primeira vez em 2012. Com apenas poucos meses para atuar no seu clube do coração, o jogador sabe que tem pouco tempo para conquistar mais um título no Morumbi.

Afinal, com uma distância gigantesca para o líder Botafogo, no Campeonato Brasileiro, o São Paulo agora tem apenas mais uma chance de conquistar um título em 2023. O Tricolor encara o Flamengo, na grande final da Copa do Brasil. Aliás, as partidas estão marcadas para o dia 17 (Maracanã) e 24 de setembro (Morumbi).

A Copa do Brasil também é uma grande oportunidade de Lucas cravar ainda mais seu nome na história do clube. Isso porque a competição é a única que o São Paulo nunca venceu e se tornou uma grande obsessão do clube nos últimos anos.

