Veríssimo cresce de produção em meio à saída de Murillo

Lucas Veríssimo demorou para ganhar uma chance com a camisa do Corinthians. Mas, quando apareceu, não decepcionou. O defensor foi um dos destaques da equipe, na classificação do Timão na Sul-Americana, ao eliminar o Estudiantes, na Argentina. Assim, ele aparece como uma grande opção para suprir a saída de Murillo.

O jovem zagueiro foi vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra, deixando uma lacuna na defesa. Afinal, as outras opções são Bruno Méndez, que vem atuando na lateral direita atualmente, e Caetano, que apesar de boas atuações, ainda requer ganhar experiência.

Assim, Veríssimo começa a se firmar mesmo tendo apenas três partidas disputadas e menos de um mês de treinamento no clube. Ele foi anunciado no final de julho e relacionado pela primeira vez no clássico contra o São Paulo, duas semanas atrás. Contudo, por conta de uma lesão grave no joelho direito, ficou muito tempo fora dos gramados e demorou para recuperar sua condição física.

O técnico Vanderlei Luxemburgo ficou impressionado com a naturalidade da atuação do reforço e sentiu confiança para dar continuidade a ele. O zagueiro ficou no banco na ida das quartas de final da Sul-Americana, mas ganhou chances nos dois últimos jogos, diante do Goiás e na volta contra o Estudiantes, e ganhou elogios.

Agora, o zagueiro busca se firmar de vez no time corintiano. E a próxima oportunidade será um grande teste para o defensor. Afinal, o Corinthians encara o grande rival Palmeiras, neste domingo (3), na Neo Química Arena, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Veríssimo deve ser titular.

