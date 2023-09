Vasco confirma empréstimo de Galarza ao Talleres, da Argentina

Sem espaço no Vasco, o volante Matías Galarza vai defender o Talleres, da Argentina. O clube carioca confirmou o empréstimo do paraguaio de 21 anos até dezembro de 2024, com opção de compra e valor fixado. O vínculo com o Cruz-Maltino, aliás, tem validade até o fim de 2025. A saída se dá pela falta de oportunidades depois da chegada do técnico Ramón Díaz, com quem atuou apenas uma vez em cinco partidas.

O jogador acabou não tendo a preferência da nova comissão por conta do desempenho dos concorrentes de posição. Afinal, Paulinho e Praxedes, duas contratações da janela de transferências, assumiram a titularidade de modo imediato e não deixaram mais a equipe. Além disso, a diretoria também desejava enxugar o plantel após a vinda de dez atletas no meio de 2023.

A ida de Galarza ao Talleres, inclusive, diminui ainda mais o número de estrangeiros no elenco do Vasco. Antes, por sinal, Carabajal foi mais um a sair da Colina e se transferir, desta vez, ao futebol mexicano. Agora, permanecem no grupo sete deles: os zagueiros Capasso e Medel, o lateral-direito Puma, o meia Payet, e os atacantes Luca Orellano, Sebastián Ferreira e Pablo Vegetti.

CARREIRA DE GALARZA

Matías Galarza surgiu nas categorias de base do Olimpia, do Paraguai, e chamou a atenção do Cruz-Maltino. O clube de São Januário o trouxe, inicialmente, de olho em compor a equipe sub-20. Depois, ganhou as primeiras chances nos profissionais.

As atuações agradaram, e os cariocas compraram o jogador por 500 mil dólares (R$ 2,6 milhões, na cotação da época). Porém, o rendimento caiu e, após empréstimo ao Coritiba em 2022, voltou ao Rio, novamente, sem sucesso. Na atual temporada, marcou dois gols em 19 jogos.

