Torcedores do Olimpia praticam racismo no Paraguai

Depois da classificação do Fluminense na Libertadores, cenas lamentáveis aconteceram no Paraguai. Afinal, torcedores do Olimpia praticaram racismo contra a torcida tricolor no Defensores del Chaco.

Olimpia e mais um caso de racismo

O episódio aconteceu depois do término do jogo. Torcedores do Olimpia imitaram macacos em direção ao setor de visitantes. Não é a primeira vez que casos de racismos são vistos na Libertadores. Por enquanto, ainda não houve um pronunciamento oficial da Conmebol.

Os torcedores do Olimpia, inclusive, também praticaram racismo contra os jogadores do Flamengo em 2021. As duas equipes, afinal, se enfrentavam pelas quartas de final da Libertadores. O episódio também aconteceu no Defensores del Chaco.

Os torcedores do Olimpia protagonizaram outros episódios lamentáveis na noite da última quinta-feira (31). O ônibus do Fluminense, inclusive, foi apedrejado pelos paraguaios na saída do estádio. No decorrer do jogo, um torcedor também arremessou uma garrafa em Keno depois do primeiro gol.

Classificação do Fluminense

Apesar dos ocorridos, os jogadores tricolores mostraram muita personalidade em Assunção. O Fluminense, afinal, venceu por 3 a 1 e garantiu mais uma classificação na Libertadores. John Kennedy e Germán Cano (2x) marcaram os gols do jogo.

Fluminense e Internacional agora se enfrentarão pela semifinal da Libertadores. Os jogos acontecerão nos dias 27 de setembro e 4 de outubro. A Conmebol, no entanto, ainda não definiu os mandos de campo.

O Fluminense entra em campo no próximo domingo (3), diante do Fortaleza, às 16h, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pelo Brasileirão. Assim, os jogadores tricolores buscam uma vitória dentro de casa para se manterem nas primeiras posições do campeonato.

