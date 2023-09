Jogadores do Palmeiras já projetam clássico contra o Corinthians

Classificado para a semifinal da Libertadores, o Palmeiras muda a chave e já foca no próximo desafio. Afinal, o Verdão encara seu arquirrival Corinthians, neste domingo (03), às 16h, na Neo Química Arena, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. E os jogadores palestrinos sabem da importância do clássico.

Assim que acabou o jogo contra o Deportivo Pereira, pela Libertadores, os atletas já estavam pensando no duelo contra o Alvinegro. O volante Ríos afirmou que a atmosfera tende a favorecer o Timão, mas deixou claro: o Palmeiras vai para Itaquera com a missão de ditar o ritmo do clássico.

“Sabemos que é um jogo bom, contra um adversário bom. Atmosfera será da torcida deles, campo bom de jogar. Vamos para lá impor nosso jogo, já falei isso várias vezes. Onde fomos, vamos jogar da nossa forma e dar o nosso melhor”, disse o volante, após o jogo contra o Deportivo Pereira.

Por outro lado, o lateral-direito Mayke projetou um grande clássico em Itaquera e admitiu que Abel preservou alguns jogadores, visando o clássico.

“Com certeza. Abel coloca sempre o melhor para o time. Quem ele escolheu, deu conta do recado. Depois, ele tirou alguns para dar uma descansada para domingo. Agora, como eu disse, é pensar no domingo que vai ser um grande jogo. Vamos lá para fazer um bom resultado”, disse o lateral-direito.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.