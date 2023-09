Internacional tem duas novidades para pegar o Goiás no Brasileiro

Depois de se garantir na semifinal da Libertadores, o Internacional volta as atenções agora para o Campeonato Brasileiro. Afinal, o time enfrenta o Goiás, neste sábado (2), às 16h, na Serrinha, e o técnico Eduardo Coudet deve mandar força máxima a campo. O treinador, por sinal, volta a comandar o time após cumprir suspensão no empate sem gols com o Flamengo, a exemplo do goleiro Rochet, que também retorna.

Por outro lado, a ausência confirmada na defesa é a de Vitão, um dos pilares do grupo no setor. Isso porque o zagueiro segue em recuperação de lesão muscular na coxa direita e tem previsão de continuar longe dos gramados por um período de três a quatro semanas. O problema aconteceu justamente no segundo tempo do jogo com o Rubro-Negro carioca, quando veio do banco de reservas. Hugo Mallo é o favorito a entrar em sua vaga.

Apesar da luta pelo título na Libertadores, a situação no Brasileiro não é das melhores. O Internacional ocupa apenas a 14ª posição da tabela de classificação e tem 25 pontos. Somente quatro à frente de Bahia e Santos, que abre a zona de rebaixamento, ambos tendo 21. Aliás, o próprio Goiás aparece em 15° lugar, logo atrás do Colorado, com 24, o que torna esse confronto direto de olho em se afastar do Z4.

O provável time tem Rochet; Bustos, Hugo Mallo, Mercado e Renê; Johnny, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia.

