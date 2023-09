Real Madrid x Getafe: escalações e onde assistir

Real Madrid e Getafe se enfrentam, neste sábado (2), às 11h15, no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol. O clube merengue é o único com 100% de aproveitamento na LaLiga e vai em busca de nova vitória neste início de temporada para seguir na liderança isolada da competição. O duelo terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e no streaming Star+.

No entanto, o clube segue sem os brasileiros Vini Jr e Éder Milão, lesionados. Mas, o time aposta suas fichas no grande início de temporada de Bellingham para continuar com 100% de aproveitamento na LaLiga.

Por outro lado, o Getafe vai tentar surpreender a equipe com o melhor desempenho neste início de competição. A equipe somou apenas uma vitória nas três primeiras rodadas e precisa de pontos para se afastar da parte de baixo da tabela.

Ao mesmo tempo, o time comandado pelo técnico José Bordalás terá quatro desfalques para o duelo contra o Real Madrid, todos por motivos de lesão. Trata-se de José Angel Carmona, Mauro Arambarri, Luis Milla e Enes Unal. Dessa maneira, a expectativa é que o Getafe entre em campo com a mesma escalação que enfrentou o Alavés na última rodada.

Real Madrid x Getafe

4ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sexta-feira, 1º de setembro de 2023, às 14h30 (horário de Brasília);

Local: estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba e Fran Garcia; Valverde, Tchouameni e Camavinga; Bellingham; Joselu e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

Getafe: Soria; Suarez, Duarte, Mitrovic e Alvarez; Iglesias, Maksimovic, Dakonam e Mata; Mayoral e Latasa. Técnico: José Bordalás.

Árbitro: Mário Melero López

VAR: José Luis Munuera Montero

Onde assistir: ESPN e Star+

