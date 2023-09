Jô parabeniza Corinthians pelos 113 anos: ‘Só quem torce entende’

O Corinthians completa 113 anos nesta sexta-feira (01), repleta de muita história, marcos, conquistas e feitos incríveis que orgulham cada dia mais o seu torcedor. Agora imagine se um desses do ”Bando de Loucos” tivesse a chance de vestir a camisa alvinegra e defender o clube dentro das quatro linhas. Algo que aconteceu com Jô.

Em conversa exclusiva para o Jogada10, o ex-centroavante falou da importância que o Corinthians teve em sua vida. Formado nas categorias de base do clube, o artilheiro disse que não esperava que sua carreira tivesse um sucesso tão estrondoso. Mas se considera sortudo por ter iniciado e feito sua formação no Parque São Jorge.

“Não tenho explicação para tudo que aconteceu em minha vida dentro do Corinthians, é um clube que eu tenho o maior respeito e amor, tudo que tenho começou por lá. Quando comecei minha carreira não tinha ideia do que seria, mas hoje vejo que a melhor coisa foi ter feito toda minha base ali e agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade”, disse Jô.

O melhor momento de Jô no Corinthians

Jô soma três passagens pelo Corinthians. A primeira em 2003, quando surgiu das categorias de base do clube. A segunda em 2017 e a última em 2020. Ao todo, foram 65 gols em 284 jogos, sendo o 35° maior artilheiro da história do Timão. Além disso, conquistou dois Paulistas e dois Brasileiros. Com tanta história no clube, o ex-centroavante ainda conseguiu classificar qual foi o seu melhor momento no Alvinegro.

“Acho que meu retorno em 2017, ninguém acreditava no nosso time, em mim, e eu pude ser campeão e artilheiro, com certeza foi meu melhor momento ali. Sempre vesti essa camisa com respeito e me dediquei muito ao Corinthians em todas as minhas passagens por lá”, falou o centroavante.

Por fim, o ex-jogador deixou uma mensagem de feliz aniversário para o Timão e ressaltou a grandeza e paixão pelo clube. Afinal, apenas quem é Corinthians sabe.

“Tenho que parabenizar a torcida do clube por esse dia, o Corinthians representa muito para esse povo, só quem torce entende”, concluiu Jô.

