CBF decide adiar jogo entre São Paulo e Coritiba

A CBF decidiu alterar a data do confronto entre São Paulo x Coritiba, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, que estava marcado para 20h30 deste domingo (03), no Morumbi, passou para 27 de setembro, às 19h, no mesmo local. O motivo teria sido um pedido do Ministério Público de São Paulo.

O MP havia enviado um ofício para a CBF nos últimos dias, pedindo o adiamento do clássico entre Corinthians e Palmeiras, marcado também para este domingo (3), às 16h, na Neo Química Arena. Contudo, a entidade disse que era inviável adiar o Dérbi neste momento. Assim, o Ministério Público pediu para alterar a data do duelo entre São Paulo e Coritiba.

O principal motivo seria a preocupação com a possibilidade de confrontos entre as torcidas paulistas. Desde 2016, os clássicos disputados em São Paulo são realizados apenas com a torcida mandante. Além disso, se tornou normal marcar jogos dos grandes clubes em dias diferentes para evitar o encontro de torcedores rivais no sistema de transporte público.

Por fim, a cidade de São Paulo vai receber outros dois grandes eventos no domingo: a final da Copa Pioneer, no Allianz Parque, com expectativa de 40 mil pessoas, e o festival The Town, em Interlagos, com público previsto de 100 mil pessoas. Assim, o MP acredita que o adiamento do jogo do Tricolor Paulista vai ajudar no serviço de locomoção durante o dia.

As equipes só voltam a entrar em campo daqui 12 dias. O São Paulo enfrenta o Internacional no dia 13 de setembro, no Beira-Rio. Já o Coritiba encara o Bahia, no dia seguinte, no Couto Pereira.

