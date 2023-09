Monchengladbach x Bayern: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar pelo Campeonato Alemão neste sábado (2). O Borussia Monchengladbach recebe o Bayern de Munique no Borussia-Park, no norte da Alemanha, em partida válida pela terceira rodada da Bundesliga. O duelo terá transmissão ao vivo pela CazeTV, no Youtube, e pela OneFootball.

Embora a partida coloque frente a frente duas equipes tradicionais do futebol alemão, o Bayern está em outra realidade. Enquanto os atuais campeões venceram as duas primeiras rodadas e estão com 100% de aproveitamento, o Monchengladbach vai tentar a sua primeira vitória diante do melhor elenco da competição.

Ao mesmo tempo, os donos da casa têm apenas um ponto somado nas duas primeiras rodadas e aparecem na 12ª posição. Por outro lado, o Bayern, apesar das duas vitórias consecutivas, é o segundo colocado, atrás somente do Union Berlin, que leva vantagem nos critérios de desempate.

Grande contratação do Bayern de Munique nesta janela de transferências, o artilheiro Harry Kane já desencantou com os Bávaros e está confirmado para a partida deste sábado. Além disso, o camisa 9 balançou a rede nas duas primeiras rodadas da Bundesliga e é a grande esperança de gols para o time comandado pelo técnico Thomas Tuchel.

No entanto, Jamal Musiala, Bouna Sarr e Raphael Guerreiro, lesionados, aparecem como desfalques para o Bayern de Munique.

Borussia Monchengladbach x Bayern de Munique

3ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: sexta-feira, 1º de setembro de 2023, às 13h30 (horário de Brasília);

Local: Borussia-Park, em Monchengladbach (ALE)

Borussia Monchengladbach: Jonas Omlin; M. Friedrich, J. Scally, Itakura, M. Wober e Julian Weigl; Neuhaus, F. Honorat, Alassane Pléa e Ngoumou; Tomás Cvancara. Técnico: Gerardo Seoane.

Bayern de Munique: Sven Ulreich; Noussair Mazraoui, Mini-jae Kim, De Ligt e Dayot Upamecano; Joshua Kimmich e Leon Goretzka; Leroy Sané, Kingsley Coman e Serge Gnabry; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Onde assistir: CazeTV, no YouTube, e OneFootball

