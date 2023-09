Guerrero comemora classificação da LDU frente ao São Paulo

Depois da classificação nos pênaltis da LDU para a semifinal da Sul-Americana, diante do São Paulo, o centroavante Paolo Guerrero destacou a obtenção da vaga mesmo diante das dificuldades em relação a pressão do oponente e de atuar com um homem a menos desde os três minutos do segundo tempo.

“Estou muito contente com a classificação, fizemos um grande jogo. Tivemos a infelicidade de jogar com dez homens, mas fizemos um grande jogo quando tínhamos 11 também. Estou muito contente com a qualificação, apesar de ter sido dura e difícil”, disse o atacante, acrescentando:

“É um momento em que não se pode baixar a intensidade, é preciso estar atento a tudo. Dias antes do jogo, existe muita tensão e é isso que temos de ter cuidado quando estamos nesta fase da Sul-Americana.”

Por conta do início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, as competições na maioria dos paises será interrompida, como é o caso do Equador. Novamente convocado para a seleção do Peru, Paolo Guerrero pontuou a possibilidade de focar nas partidas da Blanquirroja que jogará, nas duas primeiras rodadas, contra Paraguai (Ciudad del Este) e Brasil, em Lima.

“O grupo está muito contente com a classificação. Agora, é hora de descansar, pois a seleção (peruana) está chegando e estamos muito contentes com a qualificação, jogando na casa do adversário”, arrematou.

