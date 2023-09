No Olimpia, Iván Torres fala em ‘cabeça erguida’ após eliminação

Tendo caído nas quartas de final da Libertadores frente ao Fluminense, o sentimento no Olimpia, apesar da natural tristeza, foi de encarar a trajetória construída na competição com o sentimento de orgulho.

Nâo à toa, o meio-campista Iván Torres disse, após o apito final da partida onde o time perdeu por 3 a 1, que ele e seus companheiros deveriam deixar a competição ‘de cabeça erguida’. Agregando, inclusive, que o desempenho durante o confronto de volta merecia melhor resultado pelo volume de jogo implementado:

“A verdade é que, mesmo não se classificando, nos vamos de cabeça erguida. Sabemos que jogamos contra uma grande equipe, tivemos nossas chances. O futebol não tem lógica, não é por merecimento. Creio que nós realmente incomodamos (no ataque), mas não conseguimos converter.”

“Demos tudo, fizemos tudo que tínhamos que fazer. Não há nada que reprovar meus companheiros. Vamos embora tristes porque tínhamos a confiança de que poderíamos chegar mais longe. Ficamos com esse sabor amargo”, acrescentou.

Outro tema abordado em entrevista foi o estágio de possíveis negociações para a renovação contratual de Torres, já que o vínculo junto ao Olimpia termina no próximo mês de dezembro. Apesar disso, Iván prefere pensar no tema com calma, sem antecipar qualquer detalhes sobre suas intenções:

“Gosto de viver o presente, tenho contrato até dezembro. Amanhã é um novo dia, penso em seguir trabalhando. Vivo o dia a dia e quero desfrutar o caminho durante o tempo que resta.”

