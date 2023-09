CBF anuncia, nesta sexta-feira, nova comissão técnica da Seleção feminina

A CBF anunciará, nesta sexta-feira (1), às 15h, a nova comissão técnica da Seleção Brasileira feminina pelos próximos quatro anos. Além deste anúncio, também haverá a divulgação da convocação para a próxima data Fifa, que será em setembro. Os eventos ocorrerão na sede da Confederação Brasileira de Futebol, na Zona Oeste do Rio.

Onde assistir

Os anúncios serão transmitidos pelo canal da CBF no YouTube.

Em nota, a CBF afirmou que a escolha do novo nome de treinador da Seleção Brasileira feminina se intensificou após conversas do presidente Ednaldo Rodrigues com três técnicos. São eles: Arthur Elias, do Corinthians; Rosana Augusto, do Red Bull Bragantino, e Emily Lima, técnica da Seleção feminina peruana. Dessa forma, um desses deverá ser o escolhido.

O novo treinador da Seleção feminina substituirá a sueca Pia Sundhage, que deixou o cargo na última quinta-feira. Desde julho de 2019 na Canarinho, Pia dirigiu a equipe em 57 jogos, com 34 vitórias, 13 empates e dez derrotas. Assim, com 67% de aproveitamento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.