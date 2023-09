Sampaoli testa Rossi e mantém Pedro no time titular

O técnico Jorge Sampaoli aproveita a semana livre, sem jogos, para fazer testes no time do Flamengo. Após treinar a equipe com três zagueiros na quinta-feira (31), o treinador utilizou o goleiro Rossi no time titular desta sexta (1). Apesar de fazer mudanças durante as atividades no Ninho do Urubu, o argentino foi o que ficou mais tempo no gol do time principal.

Além de colocar Rossi no gol, o técnico Jorge Sampaoli manteve Pedro no ataque, no lugar de Gabigol, assim como no treino anterior. A formação com três zagueiros foi mantida. No entanto, no lugar de David Luiz, foi Pulgar quem desceu e atuou ao lado de Fabrício Bruno e Léo Pereira. As informações são do “Globo Esporte”.

O técnico Jorge Sampaoli testou outras peças no time titular. Os garotos Matheuzinho e Igor Jesus entraram nas vagas de Wesley e Gerson.

O time que mais atuou em campo no treino deste sexta foi: Rossi; Fabrício Bruno, Erick Pulgar e Léo Pereira; Matheuzinho, Igor Jesus, Allan, Everton Ribeiro e Ayrton Lucas; Bruno Henrique e Pedro.

A outra equipe formada por Sampaoli foi: Matheus Cunha; Rodrigo Caio, David Luiz e Pablo; Wesley, Thiago Maia, Gerson, Victor Hugo e Filipe Luís; Everton Cebolinha e Gabigol. No entanto, vale ressaltar que os times não se enfrentaram. Ambos jogaram contra equipes formadas por jogadores da base.

