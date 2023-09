Milton Neves provoca Corinthians e faz lista de ídolos com ‘apito amigo’ no topo

O jornalista Milton Neves provocou os torcedores do Corinthians, ao fazer uma lista dos cinco maiores ídolos do Timão, em sua coluna no “Uol Esporte”. Justamente no aniversário da agremiação paulista, o comunicador colocou o “apito amigo” no topo.

“Ah, esse aqui não falha! Ele não envelhece, não aposenta e não abandona o Timão. Quando o Corinthians mais precisa, lá está ele, prontinho para ajudar o time do Parque São Jorge”, escreveu Milton.

A brincadeira de Neves é justamente para cutucar a histórica questão que o Corinthians ser beneficiado pelos árbitros. Na sequência, no entanto, ele colocou outros nomes: Cássio (2), Marcelinho Carioca (3), Rivellino (4) e o ex-goleiro Gylmar (5).

Milton Neves sempre foi um dos comentaristas esportivos mais polêmicos do Brasil. Sempre com suas pitadas de humor e cutucadas nos times. Aliás, apenas dois times têm suas defesas: o Santos e o Atlético-MG.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.